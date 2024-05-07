غالانت يلوح بـ"توغل أكبر" في رفح إذا فشلت المحادثات

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، من أن إسرائيل مستعدة "لتعميق" عملياتها في غزة إذا فشلت محادثات الهدنة في ضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال غالانت في بيان بعد جولة قام بها في رفح عقب توغل إسرائيلي، فجر الثلاثاء، لمعبر المدينة الحدودي مع مصر، إن الدولة العبرية مستعدة "لتقديم تنازلات" لاستعادة الرهائن.

وأضاف: "لكن إذا كان هذا الخيار غير متاح، سنمضي نحو تعميق العملية، وهذا سيحصل في كل أنحاء القطاع، في الجنوب، في الوسط، وفي الشمال".