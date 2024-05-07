غالانت يلوح بـ"توغل أكبر" في رفح إذا فشلت المحادثات
حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، من أن إسرائيل مستعدة "لتعميق" عملياتها في غزة إذا فشلت محادثات الهدنة في ضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.
وقال غالانت في بيان بعد جولة قام بها في رفح عقب توغل إسرائيلي، فجر الثلاثاء، لمعبر المدينة الحدودي مع مصر، إن الدولة العبرية مستعدة "لتقديم تنازلات" لاستعادة الرهائن.
وأضاف: "لكن إذا كان هذا الخيار غير متاح، سنمضي نحو تعميق العملية، وهذا سيحصل في كل أنحاء القطاع، في الجنوب، في الوسط، وفي الشمال".
وكانت قد قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ العملية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل غزة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن وفدًا إسرائيليًّا متوسط المستوى سيسافر إلى مصر في الساعات المقبلة لتقييم إمكانية تغيير حماس لموقفها بخصوص أحدث شروط لوقف إطلاق النار.
وأضاف أن العرض الراهن من حماس غير مقبول بالنسبة لإسرائيل واشتراطات مبالغ فيها، بحسب وصفه.