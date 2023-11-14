مقتل مسؤول بارز في حزب العمال الكردستاني بقصف تركي شمال العراق

قتِل مسؤول أمني بارز في حزب العمال الكردستاني، بعد قصف من قبل الطيران التركي المسير في قضاء سنجار، التابع لمحافظة نينوى، شمال العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن طائرة مسيرة تركية شنَّت ضربة جوية في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، على "عجلة" كان يستقلها المسؤول الأمني البارز في الحزب.

وأضافت المصادر، التي لم تصرح باسم المسؤول المستهدف، أن الضربة أسفرت أيضًا عن مقتل اثنين من مرافقيه، فيما دخل عناصر حزب العمال الكردستاني في حالة الإنذار في سنجار والمناطق القريبة منها خشية وجود استهداف آخر لهم من قبل الطيران التركي المسير.

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات جوية تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني داخل حدود إقليم كردستان العراق، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وعناصر من قوات البيشمركة الكردية، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر حزب العمال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.