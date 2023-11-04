تركيا تعلن تدمير 15 هدفا للمسلحين الأكراد بشمال العراق
قالت وزارة الدفاع التركية، إن الجيش نفذ ضربات جوية في شمال العراق مساء اليوم السبت، ودمر 15 هدفا للمسلحين الأكراد، مضيفة أنه تم "تحييد" العديد من المسلحين، وهو المصطلح الذي تستخدمه أنقرة عادة للإشارة إلى القتل.
وفي بيان على منصة إكس، ذكرت الوزارة أن الأهداف التي أصيبت خلال الضربات شملت كهوفا وملاجئ ومنشآت تخزين يعتقد أن المسلحين موجودون بها.
وأضافت أن الضربات استهدفت منطقة هاكورك بشمال العراق.
وعادة ما تشن تركيا هجمات ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، وأكدت في أعقاب هجوم قبل نحو شهر بتفجير قنبلة أمام مبانٍ حكومية تركية في أنقرة نفذه شخصان كانا قد دخلا من سوريا، أن أي بنية تحتية أو منشآت طاقة في العراق وسوريا يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني المحظور ووحدات حماية الشعب الكردية السورية هي أهداف عسكرية مشروعة.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب بمثابة جناح لحزب العمال الكردستاني.