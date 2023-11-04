تركيا تعلن تدمير 15 هدفا للمسلحين الأكراد بشمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية، إن الجيش نفذ ضربات جوية في شمال العراق مساء اليوم السبت، ودمر 15 هدفا للمسلحين الأكراد، مضيفة أنه تم "تحييد" العديد من المسلحين، وهو المصطلح الذي تستخدمه أنقرة عادة للإشارة إلى القتل.

وفي بيان على منصة إكس، ذكرت الوزارة أن الأهداف التي أصيبت خلال الضربات شملت كهوفا وملاجئ ومنشآت تخزين يعتقد أن المسلحين موجودون بها.

وأضافت أن الضربات استهدفت منطقة هاكورك بشمال العراق.