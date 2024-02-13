التايمز: رفح قد تكون "الفخ الأكبر" لإسرائيل

ترى صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن الهجوم الإسرائيلي الشامل على مدينة رفح في غزة، قد يكون "الفخ الأكبر"، ويضعف أمن إسرائيل على المدى البعيد، كما أنه لن يحقق "النصر المطلق" الذي وعد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وترى الصحيفة أن حركة حماس رغم تمتعها بخصائص الجيش، إلا أنها تظل مجموعة "متمردة"، وستظهر مرة أُخرى بعد فترة قصيرة من الزمن مجهزة بأكبر عدد من المجندين من أي وقت مضى، في حال تم هزيمتها.

ويؤكد التقرير أن "التمرد" يستمد قوته من فكرة متأصلة في السكان، ولذلك يصعب تحقيق النصر المطلق على المتمردين، ويمكن التغلب عليه من خلال سياسات حكيمة ترافق استعمال القوة ضدهم.