الأمم المتحدة تحقق بمقتل أول موظف دولي في رفح

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن المنظمة الدولية فتحت تحقيقا في ضربة غير محددة يوم الاثنين، على سيارة تابعة لها في رفح بقطاع غزة قتلت أول موظف دولي منذ بدء الحرب.

وموظف الأمم المتحدة ويبهاف أنيل كالي، وهو ضابط متقاعد من الجيش الهندي، عمل في إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن وكان في طريقه للمستشفى الأوروبي في رفح مع زميلة أصيبت أيضا عندما استهدفت ضربة السيارة.

وذكرت المنظمة الدولية أن الموظفة المصابة أردنية.

وأشارت وزارة الخارجية الهندية الأربعاء، إلى أن بعثتها الدبلوماسية "على تواصل مع السلطات المعنية" بالتحقيق وللمساعدة في استعادة الجثمان، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتتوغل إسرائيل في رفح جنوب قطاع غزة حيث يحتمي أكثر من مليون من الحرب، وتدك قواتها شمال القطاع في بعض أعنف الهجمات منذ أشهر.