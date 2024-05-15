الأمم المتحدة تحقق بمقتل أول موظف دولي في رفح
قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن المنظمة الدولية فتحت تحقيقا في ضربة غير محددة يوم الاثنين، على سيارة تابعة لها في رفح بقطاع غزة قتلت أول موظف دولي منذ بدء الحرب.
وموظف الأمم المتحدة ويبهاف أنيل كالي، وهو ضابط متقاعد من الجيش الهندي، عمل في إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن وكان في طريقه للمستشفى الأوروبي في رفح مع زميلة أصيبت أيضا عندما استهدفت ضربة السيارة.
وذكرت المنظمة الدولية أن الموظفة المصابة أردنية.
وأشارت وزارة الخارجية الهندية الأربعاء، إلى أن بعثتها الدبلوماسية "على تواصل مع السلطات المعنية" بالتحقيق وللمساعدة في استعادة الجثمان، بحسب ما نقلت "رويترز".
وتتوغل إسرائيل في رفح جنوب قطاع غزة حيث يحتمي أكثر من مليون من الحرب، وتدك قواتها شمال القطاع في بعض أعنف الهجمات منذ أشهر.
وتقدر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نحو 450 ألف شخص فروا من مدينة رفح منذ السادس من مايو/ أيار.
وحذر حلفاء لإسرائيل ووكالات إغاثة مرارًا من مغبة التوغل البري في رفح التي تقول إسرائيل إن "أربع كتائب لحماس تحتمي بها وإنها يجب أن تقضي على ما تبقى من مقاتلي الحركة".
وبعد مقتل كالي، كرر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة "المناشدة العاجلة لوقف إطلاق نار إنساني فوري ولإطلاق سراح جميع الرهائن"، وقال إن الحرب على غزة مستمرة في حصد الكثير من الأرواح "ليس من المدنيين فحسب بل أيضًا من العاملين في مجال الإغاثة".
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام الثلاثاء، إن الأمم المتحدة شكلت لجنة لتقصي الحقائق لتحديد المسؤول عن الهجوم.
وتابع قائلًا: "ما زالت التحقيقات في مرحلتها المبكرة ويتم التحقق من تفاصيل الواقعة مع الجيش الإسرائيلي".
وقال إن هناك 71 موظفا دوليًّا تابعًا للأمم المتحدة في قطاع غزة حاليًّا.