واشنطن تعلن تدمير 7 صواريخ مضادة للسفن و3 مسيّرات حوثية في اليمن

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن قواتها تمكنت من تدمير 7 صواريخ مضادة للسفن و3 طائرات مسيّرة إضافة إلى 3 حاويات لتخزين الأسلحة، تابعة لميليشيا الحوثي، في اليمن.

ورأت القوات الأمريكية، بحسب بيان للقيادة المركزية، أن "هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة"، لذا قررت استهدافها في ضربة دفاعية.

وأكدت القيادة أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".