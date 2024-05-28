محللون: نتنياهو يعرقل صفقة تبادل الأسرى لأهداف سياسية خاصة

وقال المحلل السياسي، طلال عوكل، إن "نتنياهو يعرقل منذ أشهر إمكانية التوصل لاتفاق تهدئة وصفقة تبادل أسرى مع حماس بوساطة دولية وإقليمية"، لافتاً إلى أن نتنياهو يتعمد إطالة أمد الحرب والحيلولة دون وقفها.

وأوضح عوكل، لـ"إرم نيوز"، أن "ذلك يعود إلى مخاوف نتنياهو من خسارته لمستقبله السياسي، خاصة أنه سيتعرض للمساءلة على التقصير السياسي والأمني الذي تسبب بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف: "اليوم الذي يلي الحرب على غزة ما زال يثير قلق الائتلاف الحكومي في إسرائيل، وهناك مخاوف من صعود الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس سياسياً على حساب قادة اليمين الإسرائيلي"، مشدداً على أن ذلك أكثر ما يثير قلق نتنياهو.

وبين أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يحقق أيا من أهدافه، ولم يضمن مستقبله السياسي، وهو الأمر الذي يمثل هدفاً استراتيجياً له؛ ما يدفعه لعرقلة أي اتفاق من خلال رفض التفاصيل، أو تقويض صلاحيات الوفود المفاوضة".

وتابع أن "نتنياهو يرغب في استمرار الحرب في غزة لعدة أشهر، كما أنه لا يعطي صفقة التبادل أي أولوية"، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى انهيار مجلس الحرب الإسرائيلي، لكنه لن يدفع نحو انهيار ائتلاف نتنياهو.

وزاد: "بتقديري، الحل الوحيد الذي يمكن أن يقبل به نتنياهو يتمثل في هدنة مؤقتة، يمكن من خلالها إعادة عدد من الأسرى والرهائن في غزة، وهو ما يرفع أسهمه السياسية أمام الجمهور الإسرائيلي، لكن دون وقف الحرب".