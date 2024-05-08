48 حزبا وحركة يعلنون من القاهرة "ميثاق السودان"

وقّعت قوى سودانية، من 48 حزبا وحركة، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء، على ميثاق لإدارة فترة تأسيسية انتقالية في البلاد، التي تعاني من حرب ضروس منذ أكثر من عام.

وقال رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية في السودان، مبارك أردول: "تشرفت اليوم بالتوقيع نيابة عن الرفاق والرفيقات في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، ضمن (48) حزبا وحركة، على ميثاق السودان".

وأضاف أردول، في تغريدة على "إكس"، أن الميثاق يعتبر "رؤية للقوى السياسية والمدنية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية".

وتابع: "هذه بداية لتأسيس جديد للدولة السودانية بعد 15 أبريل".