48 حزبا وحركة يعلنون من القاهرة "ميثاق السودان"
وقّعت قوى سودانية، من 48 حزبا وحركة، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء، على ميثاق لإدارة فترة تأسيسية انتقالية في البلاد، التي تعاني من حرب ضروس منذ أكثر من عام.
وقال رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية في السودان، مبارك أردول: "تشرفت اليوم بالتوقيع نيابة عن الرفاق والرفيقات في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، ضمن (48) حزبا وحركة، على ميثاق السودان".
وأضاف أردول، في تغريدة على "إكس"، أن الميثاق يعتبر "رؤية للقوى السياسية والمدنية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية".
وتابع: "هذه بداية لتأسيس جديد للدولة السودانية بعد 15 أبريل".
من جانبها، أكدت القوى الموقعة على الميثاق أن هدفه "إنهاء الحرب وإرساء دعائم السلام العادل والشامل والمستدام، والالتزام برؤية إطارية تمثل قاعدة انطلاق لإنهاء الحرب وتسوية الأزمة السودانية، فضلا عن الاتفاق على فترة تأسيسية انتقالية لحكم البلاد".
وأشارت القوى، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إلى أن الميثاق هدفه "إصلاح وإعادة بناء أجهزة الدولة بالصورة التي تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها، من دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة، إلى جانب ضمان تحقيق الأمن والاستقرار اللازم للتحول للحكم المدني الديمقراطي".
وأسفرت الحرب، التي دخلت عامها الثاني، في السودان عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص، وتشريد نحو 8 ملايين شخص، موزعين بين النزوح الداخلي، واللجوء إلى دول الجوار، إلى جانب خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة في البلد الذي مزقته الصراعات والحروب.