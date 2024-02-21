العراق.. ضابط سابق ينجو من محاولة اغتيال (صور)

ألقت القوات الأمنية القبض على أربعة متهمين نفذوا الهجوم المسلح على ضابط سابق في وزارة الداخلية كان يشغل منصب آمر فوج الرد السريع في المحافظة، حسبما ذكر مصدر في شرطة واسط لـ "إرم نيوز".

وأوضح المصدر أن أسباب الاعتداء على العقيد عزيز الأمارة، تعود إلى ثأر قديم عندما كان الضابط في منصبه، وأشارت إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابة الضابط ومقتل أخيه، الذي كان برفقته.