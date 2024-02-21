العراق.. ضابط سابق ينجو من محاولة اغتيال (صور)
ألقت القوات الأمنية القبض على أربعة متهمين نفذوا الهجوم المسلح على ضابط سابق في وزارة الداخلية كان يشغل منصب آمر فوج الرد السريع في المحافظة، حسبما ذكر مصدر في شرطة واسط لـ "إرم نيوز".
وأوضح المصدر أن أسباب الاعتداء على العقيد عزيز الأمارة، تعود إلى ثأر قديم عندما كان الضابط في منصبه، وأشارت إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابة الضابط ومقتل أخيه، الذي كان برفقته.
وذكر مصدر لـ "إرم نيوز" من داخل المستشفى أن الضابط السابق أصيب بـ 3 رصاصات في منطقة الصدر والرأس وأنه يرقد في الإنعاش داخل مستشفى الزهراء التعليمي في واسط.
ولاحقاً أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على 4 متهمين أقدموا على محاولة اغتيال الضابط.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إن قيادة شرطة واسط ألقت القبض على المتهمين الأربعة "في وقت قياسي".
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم توقيف الضابط السابق في مركز شرطة المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، كونه مطلوب بقضايا قانونية مختلفة.
كما أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنفذين لهذا الهجوم لإكمال أوراقهم التحقيقية، وإحالتهم الى الجهات المختصة.