العراق.. القبض على قاتل "سمسم" وهذا سبب ارتكابه للجريمة (صورة)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن قبض القوات الأمنية العراقية على المتهم الذي أقدم على قتل البلوغر العراقي، المعروف باسم "سمسم".

وذكر البيان أنه "حال مقتل البلوغر الملقب (سمسم) بالقرب من فلكة الجدارية بمحافظة الديوانية (جنوب العراق)، تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل عالي المستوى لمتابعة الموضوع، ونتيجة لتوفر المعلومات وبعد عملية دقيقة تم القبض على المتهم".

وأضاف "المتهم الذي يعمل سائق أجرة يستقل سيارة من نوع سايبا، كان قد اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلاف حدث بينه وبين المجني عليه، الذي امتنع عن تسديد مبلغ الأجرة الذي تم الاتفاق عليه، بعد أن طلب منه إيصاله من منطقة حي العروبة إلى منطقة حولي الجامعة، فقام المتهم أثر ذلك بطعنه بواسطة سكين".