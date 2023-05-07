"إيغاد": نأمل أن تكون محادثات جدة فرصة لإسكات البنادق في السودان
عبّرت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية "إيغاد" عن أملها في أن تكون المحادثات التي بدأت في مدينة جدة السعودية، فرصة لإسكات البنادق في السودان.
وقالت الهيئة في بيان إنها "تتابع عن كثب محادثات وقف إطلاق النار الإنسانية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي بدأت في جدة".
ودعت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية، الجانبين إلى اغتنام فرصة المحادثات وجها لوجه لإسكات البنادق.
ودعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الموافقة الفورية وغير المشروطة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح للسكان المدنيين والعائلات بالوصول إلى الحماية، والممرات الآمنة للتنقل، والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتلبية احتياجاتهم الغذائية.
وذكّر الأمين التنفيذي للهيئة الأطراف بقرار مؤتمر رؤساء دول وحكومات إيغاد خلال دورته الاستثنائية الأربعين بتاريخ 16 أبريل 2023، الذي دعا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية.
حيث تقرر على إثره إرسال بعثة سلام رفيعة المستوى برئاسة سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، وإسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، ورئيس جمهورية كينيا ويليام ساموي روتو.