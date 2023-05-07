"إيغاد": نأمل أن تكون محادثات جدة فرصة لإسكات البنادق في السودان

عبّرت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية "إيغاد" عن أملها في أن تكون المحادثات التي بدأت في مدينة جدة السعودية، فرصة لإسكات البنادق في السودان.

وقالت الهيئة في بيان إنها "تتابع عن كثب محادثات وقف إطلاق النار الإنسانية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي بدأت في جدة".

ودعت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية، الجانبين إلى اغتنام فرصة المحادثات وجها لوجه لإسكات البنادق.