الجيش الإسرائيلي يقتل فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية بوزارة الصحة أبلغت باستشهاد الفتاة ميمونة عبد الحميد حراحشة (20 عامًا)"، مشيرة إلى أن "الاحتلال تعمد ترك الشهيدة تنزف، دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول إليها، على الطريق الالتفافي 60، قرب مفترق 35، وما زالوا يحتجزون جثمانها".

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن "الفتاة حاولت طعن جندي من الكتيبة 92، قبل إطلاق النار عليها، دون وقوع إصابات في صفوف القوات".

وبعد الحادثة استنفرت قوات الجيش، حيث أغلقت المنطقة أمام حركة المركبات، ونصبت حواجز عسكرية وأجرت تفتيشات واسعة في مركبات الفلسطينيين، حسبما أفادت مواقع فلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة التي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

