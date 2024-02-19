تفاصيل جديدة حول مقتل مسؤول يمني في القاهرة

نقل موقع "مأرب برس" عن حقوقي يمني تفاصيل جديدة حول ملابسات مقتل اللواء حسن العبيدي، مدير دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته في القاهرة.

الحقوقي عبد الرحمن برمان قال، إن العبيدي عثر عليه في شقته مربوط اليدين بحبال وعلى جسده عدة طعنات.

وأشار إلى أن الحادثة لم تكتشف إلا بعد فقدان أصدقائه الاتصال به منذ يومين وبعد أن تم كسر باب شقته.

وكانت السفارة اليمنية في القاهرة قد طالبت في بيان "بتحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الانجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة" بشأن مقتل العبيدي.