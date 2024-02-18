"عدو الحوثيين".. من هو اللواء اليمني حسن العبيدي الذي عثر عليه مقتولا؟
عُثر على القيادي في الجيش اليمني، مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اللواء حسن بن جلال العبيدي، الذي يلقب بأنه "عدو الحوثيين"، مقتولاً داخل شقته في العاصمة المصرية القاهرة، فجر اليوم الأحد.
ويتفق عسكريون وقادة يمثلون مختلف التشكيلات العسكرية اليمنية المنضوية تحت القوات الشرعية، على المكانة العسكرية التي كان يتمتع بها.. فمن هو اللواء الراحل حسن بن جلال العبيدي؟
اللواء العبيدي، من مواليد العام 1974، وينحدر من مديرية الوادي شرق محافظة مأرب شمال شرق اليمن، وينتمي إلى قبيلة عبيدة أكبر قبائل محافظة مأرب.
واختار دراسة الهندسة الميكانيكية، وحصل على شهادة البكالوريوس في مصر.
التحق بالسلك العسكري، وشهد العديد من المعارك القتالية ضد ميليشيا الحوثي منذ الحرب الأولى العام 2004، حيث كان يقود الجيش، آنذاك، الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
وتدرج عقب خوضه العديد من الدورات العسكرية والتأهيل التعليمي والتطبيقي، بين المناصب، حتى وصل إلى منصب مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، كما ارتقى بين الرُتب العسكرية، حتى بلغ رتبة لواء.
ومن أبرز محطاته العسكرية التي خاضها، قبيل توليه منصبه الأخير، تقلده منصب مدير مركز التصنيع الحربي في قوات الحرس الجمهوري، خلال الفترة بين 2008 وحتى 2011.
وتمكن، خلال تلك السنوات، من تصنيع وتطوير نحو 600 مدرعة، وكان يشتهر بأنه يطلق على مدرعاته اسم "جلال".
وعند انقلاب ميليشيا الحوثي في اليمن على السلطة الشرعية، والخروج نحو اجتياح المحافظات اليمنية في الثُلث الأول من العام 2015، سارع العبيدي مع أفراد قبيلته إلى الدفاع عن محافظة مأرب.
وخلال إحدى المواجهات مع الحوثيين في محيط مدينة صرواح غرب مأرب، فقد اللواء العبيدي ابنه الوحيد.