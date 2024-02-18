"عدو الحوثيين".. من هو اللواء اليمني حسن العبيدي الذي عثر عليه مقتولا؟

اللواء العبيدي، من مواليد العام 1974، وينحدر من مديرية الوادي شرق محافظة مأرب شمال شرق اليمن، وينتمي إلى قبيلة عبيدة أكبر قبائل محافظة مأرب.

واختار دراسة الهندسة الميكانيكية، وحصل على شهادة البكالوريوس في مصر.

التحق بالسلك العسكري، وشهد العديد من المعارك القتالية ضد ميليشيا الحوثي منذ الحرب الأولى العام 2004، حيث كان يقود الجيش، آنذاك، الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وتدرج عقب خوضه العديد من الدورات العسكرية والتأهيل التعليمي والتطبيقي، بين المناصب، حتى وصل إلى منصب مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، كما ارتقى بين الرُتب العسكرية، حتى بلغ رتبة لواء.