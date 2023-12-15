بن غفير يهاجم غالانت بعد معاقبة جنديين انتهكا حرمة مسجد في جنين

ووصف بن غِفير قرار إقصاء الجنديين بأنه "مخجل"، وقال إنه يتعين منح الجنود الغطاء الكامل.

وأظهر مقطع فيديو جنودا داخل مسجد في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وهم يتلون صلاة يهودية.

وعند نهاية المقطع، يمكن سماع صوت ضحك عند خروج الجنود من المسجد وأداء أغنية لعيد الأنوار اليهودي من مكبر الصوت.

وأصدر الجيش قرارًا بمحاكمة الجنديين محاكمة انضباطية، قبل أن يقرر إبعادهما عن العمليات الميدانية بالضفة المحتلة.

ونشر مكتب بن غفير بيانًا قال فيه "إنه من المؤسف أن يقحم وزير الدفاع السياسة في شؤون الجيش، وجاء أيضًا: "لقد قاد (غالانت) الجيش نحو قرار مُخزٍ بإبعاد مقاتلين أبطال خاطروا بحياتهم من أجلنا، خلال العمليات في جنين". وتابع البيان أن الحديث يجري عن "قرار مخجل يمس بمعنويات مقاتلينا"، على حد زعمه.

وكان بيان صادر عن الجيش، الخميس، قد ذكر أنه قرر إقصاء الجنديين وإبعادهما عن المشاركة في العمليات الميدانية بشكل فوري، عقب انتشار مقطع الفيديو "الخطير الذي يتناقض مع قيم الجيش".