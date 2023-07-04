إضراب عام في المناطق الفلسطينية احتجاجًا على أحداث جنين

خاض الفلسطينيون، اليوم الثلاثاء، إضرابًا عامًّا في كافة المناطق بالضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية، بالإضافة إلى قطاع غزة، وذلك احتجاجًا على التصعيد الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

وشمل الإضرابُ إغلاقًا تامًّا للمحال التجارية وتوقف حركة المواصلات والنقل، كما تم إغلاق بعض الطرق الداخلية خاصة في القدس الشرقية، بالحجارة الكبيرة والإطارات المطاطية.