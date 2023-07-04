إضراب عام في المناطق الفلسطينية احتجاجًا على أحداث جنين
خاض الفلسطينيون، اليوم الثلاثاء، إضرابًا عامًّا في كافة المناطق بالضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية، بالإضافة إلى قطاع غزة، وذلك احتجاجًا على التصعيد الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.
وشمل الإضرابُ إغلاقًا تامًّا للمحال التجارية وتوقف حركة المواصلات والنقل، كما تم إغلاق بعض الطرق الداخلية خاصة في القدس الشرقية، بالحجارة الكبيرة والإطارات المطاطية.
وكانت الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والدينية دعت الاثنين، إلى إضراب عام في كافة المناطق الفلسطينية، وطالبت الفلسطينيين الذين يعملون بالمصالح الإسرائيلية، من عمال وقطاعات أخرى، بعدم الالتحاق بعملهم من أجل عرقلة المصالح الإسرائيلية التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الفلسطينية.
وفي مدينة غزة، شمل الإضراب عددًا من القطاعات التجارية لساعات محدودة، وذلك تضامنًا مع المضربين من الضفة الغربية والقدس.
وتشهد أحياء مدينة القدس الشرقية مواجهات عنيفة ومستمرة بين الحين والآخر، بين الشبان المقدسيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن حاول الجيش قمع المقدسيين المحتجين على التصعيد في جنين.