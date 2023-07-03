محللون سياسيون: شن عملية عسكرية جديدة ضد جنين لن يحل الأزمة المتصاعدة في شمال الضفة

قال محللون سياسيون إسرائيليون، إن شكوكا تحوم حول قدرة عملية عسكرية كبيرة في جنين ومخيمها مثل التي نفذها الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" ليلة الاثنين، على تقديم إجابة حقيقية للمشاكل التي نشأت في القطاعات الشمالية من الضفة الغربية.

وترى عدة أصوات في إسرائيل أن هذه العملية ربما توفر إجابة مؤقتة فقط، ومن الممكن أن يتم إخراج المسلحين الفلسطينيين من المنطقة لبضعة أسابيع أو أشهر في أحسن الأحوال، ولكن بدون وجود هيئة حقيقية مثل السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية في المنطقة، ستجد إسرائيل نفسها في غضون أسابيع قليلة في عملية عسكرية مكثفة أخرى في المدينة.