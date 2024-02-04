الداخلية المصرية ترد على جدل تأخير إصدار جوازات السفر

وأضاف البيان أن "ذلك يأتي في إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية من ادّعاءات لنشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها في أوساط الرأي العام".

يشار إلى أن عددًا ممن وُصفوا بأنهم محسوبون على جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام معلومات عن تأخير السلطات إصدار جوازات السفر لمدة شهرين، ما أثار جدلا بشأن ذلك.