"العفو الدولية": إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية في "جرائم حرب محتملة"

أكد تقرير لمنظمة العفو الدولية، أن إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية في "جرائم حرب محتملة" ضد مدنيين فلسطينيين، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

ووفق المصدر ذاته، الذي قال إنه حصل على نسخة من تقرير المنظمة قبل صدوره، فإن الوثائق تعرض حوادث "زُعم أن مدنيين أصيبوا فيها أو قُتلوا خلال الحملة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وفي حالات أخرى".

وتقول المنظمة، إن الجيش الإسرائيلي استخدم الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs) والقنابل ذات القطر الصغير (SDBs)، لشن هجمات غير قانونية أو قتل المدنيين.

وتشمل الحوادث التي استشهدت بها منظمة العفو الدولية ضربات في ديسمبر كانون الأول 2023 ويناير كانون الثاني 2024 على مبانٍ سكنية في رفح.

وقالت المنظمة، إن إسرائيل استخدمت خلال هذه الهجمات أسلحة أمريكية الصنع وقتلت ما لا يقل عن 95 شخصاً، بينهم أكثر من 40 طفلاً.

كما تتهم المنظمة الحكومة الإسرائيلية بانتهاك قواعد الممارسات لحماية المدنيين في زمن الحرب، قائلة إن جيشها يصدر أوامر إخلاء غير واقعية، مستشهدة بما تقول إنه اعتقال تعسفي وتعذيب للفلسطينيين في الضفة الغربية.

ودعت المنظمة إلى التحقيق في هذه الهجمات، معتبرة أنها "تسلط الضوء على النمط العام للهجمات غير القانونية التي تشنها القوات الإسرائيلية".