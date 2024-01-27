بريطانيا: قرار "العدل الدولية" لا يساعد على إرساء وقف دائم لحرب غزة

وجدّدت وزارة الخارجية تأكيدها أن إسرائيل "لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس" مضيفة "نعتقد أنه لا يمكن وصف تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، ولذلك نعتقد أن قرار جنوب إفريقيا بإحالة القضية على المحكمة كان خاطئاً واستفزازياً".

وأضاف بيان الوزارة: "نحن نرحّب بدعوة المحكمة إلى الإفراج الفوري عن الرهائن والحاجة إلى توصيل المزيد من المساعدات إلى غزة" مشيراً إلى أن "الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتوصيل المساعدات وتحرير الرهائن (...) نريد بعدها إرساء وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

وكانت محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، لكن دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

ولجأت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.