رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة، ورؤاهما تجاه التنمية والازدهار المستدام.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي وحضره عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.