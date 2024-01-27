بعد الولايات المتحدة.. كندا تعلق تمويل "الأونروا"

علّقت كندا تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا؛ بسبب الادعاءات المتعلقة بتورط مزعوم لموظفين في الوكالة في الهجمات على جنوبي إسرائيل، في السابع من أكتوبر/ الماضي.

وقال موقع "ناشونال بوست" الكندي إن القرار بتوقيف التمويل حتى ظهور نتائج التحقيق بالأمر يأتي بعد "الأدلة" التي قدمتها إسرائيل هذا الأسبوع، بتورط 12 موظفًا بالوكالة في الهجمات التي شنتها حركة حماس.

وعلّقت الولايات المتحدة تمويلها، الجمعة، للوكالة بعد المزاعم الإسرائيلية، فيما وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني؛ للتحقيق بادعاءات مشاركة موظفين في الوكالة بهجمات 7 أكتوبر.

وتوعد غوتيريش بفصل الموظفين وملاحقتهم جنائيًّا، في حال ثبتت مشاركتهم المزعومة بالهجمات.

واستمع إلى إحاطة من لازاريني بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية عن تورط العديد من موظفي الأونروا في الهجمات"، فيما قرر غوتيريش، بحسب بيان للأمم المتحدة، "إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا".

وعلى منصة "إكس"، قال وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسن، في تدوينة، "إن بلاده "تدين بشكل قاطع هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل"، مضيفا: "أشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتعلقة ببعض موظفي الأونروا".

"لقد أصدرت تعليماتي بإيقاف التمويل للأونروا بانتظار نتيجة التحقيق"، بحسب وزير التنمية الدولية الكندي.