بن غفير يمنح الإسرائيليين "تسهيلات في الضغط على الزناد" ضد الفلسطينيين

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي أصدر تعليمات للشرطة تهدف إلى تسهيل استهداف الفلسطينيين في إطار ما يسمى "تسهيلات في الضغط على الزناد".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن القناة العبرية الـ 12 أن التعليمات الجديدة تقضي بمنع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين بزعم وقوع عمليات "على خلفية قومية" وقيامهم بإطلاق النار من منطلق "الدفاع عن النفس".

واتفق بن غفير والشرطة الإسرائيلية على "إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم وفقًا لتقديرات ومراجعات ضباط الشرطة".

وبحسب القناة العبرية، فإن التعليمات الجديدة صودق عليها في قسم التحقيقات بالمقر المركزي للشرطة الإسرائيلية بهدف تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح.

وأشارت إلى أنه "قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات يضطرون لتسليم أسلحتهم وأحيانًا لفترة زمنية طويلة وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير".

وتسود مخاوف على مختلف الأصعدة من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى ظاهرة تتمثل في سهولة الضغط على الزناد حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررًا.