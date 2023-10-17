وصول أول دفعة من الأمريكيين الذين غادروا إسرائيل إلى قبرص
وصل العشرات من المواطنين الأمريكيين من إسرائيل إلى قبرص في وقت مبكر اليوم الثلاثاء على متن أول رحلة إجلاء بحرية، تنظمها الولايات المتحدة وسط الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.
واستقل نحو 159 شخصًا السفينة الفاخرة "رابسودي أوف ذا سيز" التي غادرت حيفا وأبحرت إلى ميناء ليماسول في قبرص في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
وقال فيكتور بابادوبولوس المسؤول في الحكومة القبرصية للتلفزيون الرسمي القبرصي إن من المتوقع وصول المزيد من سفن الإجلاء خلال الاثنتي عشرة ساعة المقبلة.
وتستخدم الحكومات الأجنبية قبرص كمركز عبور لإجلاء مواطنيها منذ اندلاع أعمال العنف الأخيرة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وكانت السفارة الأمريكية، أعلنت في تنبيه أمني الأحد أن الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل "مواطنين أمريكيين وعائلاتهم الذين يحملون وثائق سفر صالحة" من حيفا إلى ليماسول في قبرص.