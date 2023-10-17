وصول أول دفعة من الأمريكيين الذين غادروا إسرائيل إلى قبرص

وصل العشرات من المواطنين الأمريكيين من إسرائيل إلى قبرص في وقت مبكر اليوم الثلاثاء على متن أول رحلة إجلاء بحرية، تنظمها الولايات المتحدة وسط الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.

واستقل نحو 159 شخصًا السفينة الفاخرة "رابسودي أوف ذا سيز" التي غادرت حيفا وأبحرت إلى ميناء ليماسول في قبرص في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.