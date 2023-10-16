أمريكا تبدأ إجلاء رعاياها من إسرائيل عبر البحر إلى اليونان

غادرت، اليوم الاثنين، سفينة تحمل رعايا أمريكيين من ميناء حيفا في إسرائيل نحو قبرص، ضمن أولى عمليات الإجلاء عبر البحر في ظل توقف المطارات بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت السفارة الأمركية في تنبيه أمني الأحد إن الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل "مواطنين أمريكيين وعائلاتهم الذين يحملون وثائق سفر صالحة" من حيفا إلى ليماسول في قبرص.

ومنذ السادسة صباحا، تجمع نحو 250 من الرعايا الأمريكيين عند بوابة الميناء استعدادا للمغادرة إلى مدينة ليماسول ، حيث يبحرون على متن سفينة سياحية ما بين الثالثة (12,00 ت غ) والثالثة والنصف، وفق ما أبلغ متحدث باسم سلطة الميناء وكالة فرانس برس.

وضمّت هذه المجموعة أفرادا ينتمون إلى مكونات دينية وعرقية مختلفة.

وقال ألان كوهين الذي عاد إلى إسرائيل قبل زهاء أسبوع آتيا من زيارة سياحية للمالديف "كنت مدرّسا للغة الانجليزية في أمريكا، لم أستطع التدريس هنا".