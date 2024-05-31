وسط انسحاب إسرائيلي جزئي.. أهالي مخيم جباليا يعودون إلى "ركام"

مع تراجع القوات الإسرائيلية مئات الأمتار من المحورين الشرقي والجنوبي لمخيم جباليا في قطاع غزة بعد قرابة أسبوعين من التوغل وجد سكان عائدون بعد نزوح قسري، ركاما من البيوت المدمرة.

ولم ينتظر أهالي مخيم جباليا كثيرًا قبل أن يعودوا أفواجًا إلى مناطق سكناهم بعد أن غابوا عنها قسرًا لمدة أسبوعين، فكانت الدموع والأحزان هي سيدة الموقف، فلم يبق الجيش الإسرائيلي حجرًا على حجر، وفي أحسن الأحوال كان الهدم الجزئي هو المشهد.

ويقول أهالي مخيم جباليا إن الجيش الإسرائيلي هدم آمالهم وأحلامهم وطموحاتهم وذكرياتهم تحت ركام بيوتهم ولم يهدم الحجارة فقط.

وأضاف عدد من سكان المخيم في حديث لـ "إرم نيوز" أنه لا يمكن وصف حجم الدمار الهائل الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي في المخيم والبنية التحتية، فلم تعد هناك ملامح لأكثر الأماكن حيوية ورمزية عند الصغير والكبير في مخيم جباليا.