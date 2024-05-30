ميليشيا حزب الله تطلق "حملة تبرعات" لصناعة الطائرات المسيّرة

وحملت مقاطع الفيديو المرفقة عناوين مثل: "ساهم بثمن مسيّرة"، مع وضع رقم هاتف للتواصل والتبرع، وجرى تداولها عبر حسابات موالين لميليشيا حزب الله على الفضاء الإلكتروني.

وبينما أكد موالون للميليشيا أن الحملة تحمل رسالة إيجابية، وتحث القاعدة الشعبية على مناصرة ميليشيا حزب الله في تحقيق أهدافها، فقد عبر ناشطون عن امتعاضهم جراء مطالبة اللبنانيين بالتبرع للميليشيا رغم الأزمة الاقتصادية التي يعانونها.

وأشار ناشطون إلى أن الحملة ذات الخلفية التعبوية تأتي في ظل أزمة اقتصادية ومالية حادة يمر بها لبنان.