ما الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا؟

وكانت وكالة "سانا" نقلت في وقت سابق من اليوم عن مصدر أمني إنه في "حوالي الساعة 2:10 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وأضاف المصدر أن الغارة الإسرائيلية استهدفت "عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق"، دون تحديد طبيعة تلك النقاط أو المواقف المستهدفة.

وقال المرصد إنه أحصى منذ مطلع العام الجاري، 25 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 17 منها جوية و 8 برية، أسفرت الضربات عن إصابة وتدمير نحو 49 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 43 من العسكريين بالإضافة لإصابة 21 آخرين منهم بجراح متفاوتة، ومن بين القتلى 9 من الجنسية الإيرانية ينتمون للحرس الثوري، و12 ينتمون لميليشيا حزب الله.