"الدعم السريع" تصدّ هجوما للجيش السوداني على مدينة أم روابة

صدّت قوات الدعم السريع، هجوما نفذه الجيش السوداني اليوم الثلاثاء على مدينة أم روابة الواقعة في ولاية شمال كردفان.

ونشرت حسابات مرتبطة بقوات الدعم السريع على منصة "إكس" مقاطع فيديو، تظهر سيطرة هذه القوات على مدينة أم روابة، عقب مواجهات وصفت بـ"العنيفة" مع الجيش.

وهاجم الجيش السوداني، مواقع قوات الدعم السريع في مدينة أم روابة، الواقعة على بعد نحو 200 كيلو متر شرق مدينة الأبيض، بعدما تقدم من مدينة "تندلتني" بولاية النيل الأبيض المجاورة.

في غضون ذلك، قال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن معارك عسكرية اندلعت شرق مدينة الأبيض على الطريق الرابط بين المدينة وولاية النيل الأبيض مرورًا في العاصمة الخرطوم، مؤكدين بأن قوات الدعم السريع دخلت معسكرًا لقوات شرطة الاحتياطي بمدينة الأبيض قبل أن تنسحب منه لاحقًا باتجاه الشرق.