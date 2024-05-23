شكوى ضد 5 وزراء بريطانيين بتُهمة التواطؤ في جرائم حرب بغزة

أعلن مركز حقوقي بريطاني تقديم شكوى إلى فريق جرائم الحرب في مركز الشرطة البريطانية ضد 5 وزراء بريطانيين على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويواجه الوزراء المعنيون تُهم "استخدام التجويع كسلاح حرب والتسبب عمدًا في معاناة كبيرة لسكان قطاع غزة."

واستندت الشكوى التي قدمها "المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين" أمس إلى شكوى أولية تم تقديمها إلى الشرطة البريطانية في الـ12 من يناير الماضي، ضمت حينذاك 4 وزراء في الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية، وتضمنت الشكوى الجديدة وزيرًا خامسًا.

وأوضح "المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين" أن نص الشكوى مؤلف من 60 صفحة، إضافة إلى 800 صفحة من الأدلة التي جُمعت من شهود عيان وتقارير الخبراء وأدلة من 19 متخصصًا طبيًّا عملوا في غزة منذ أكتوبر الماضي.

ووفق المركز، فإن الأدلة ضد الوزراء البريطانيين المتهمين بالتواطؤ مع إسرائيل توضّح كيف أدى الحصار إلى منع دخول الإمدادات الطبية والغذائية، وهو ما أدى إلى وفاة عدد من المصابين والمرضى.

وأضاف المركز أنه أعدّ الشكوى نيابة عن الضحايا الفلسطينيين في غزة، لكنّه لم يحدد أسماء الوزراء البريطانيين الذين قدّم شكوى ضدهم.