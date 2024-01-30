الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى ومقر الهلال الأحمر في خانيونس

قال مسؤول في "الهلال الأحمر" الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مقر الجمعية، ومستشفى الأمل في مدينة خانيونس، بعد أن هدم أجزاء من السور، وأطلق النار على النازحين.

وقال المتحدث باسم الجمعية رائد النمس، لـ"إرم نيوز"، إن "قوات الجيش الإسرائيلي بدأت اقتحام مستشفى الأمل بعد أن هدمت أجزاء من سوره".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي بدأ إطلاق النار تجاه آلاف النازحين المتواجدين في مقر الجمعية المجاور للمستشفى، كما طلب من الموجودين داخل المستشفى الخروج تحت تهديد السلاح".

ولفت النمس إلى "وجود نحو سبعة آلاف نازح، جلهم من الأطفال والنساء، و100 مريض وجريح، إضافة لكوادر إسعاف تابعة للجمعية داخل المستشفى".