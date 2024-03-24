ميليشيا عراقية تعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب

أعلنت ميليشيا عراقية مسلحة أنها استهدفت مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، وسط تل أبيب، بالطيران المسيّر.

ونشرت ميليشيا تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" بياناً عبر تيلغرام أوضحت فيه أنها استهدفت المقر فجر اليوم الأحد.

وأشار البيان إلى أن عملياتها التي تستهدف المواقع الإسرائيلية، ستتصاعد خلال شهر رمضان، نصرة للفلسطينيين في غزة.

وكانت الميليشيا أعلنت قبل أيام أنها استهدفت بالطيران المسيّر محطة توليد الكهرباء في تل أبيب.