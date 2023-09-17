الحصول على جواز سفر يتحول لمهمة شاقة في السودان

يعاني السودانيون ظروفًا قاسية، جراء تداعيات الحرب المشتعلة في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع، وألقت بظلال ثقيلة على كافة مناحي الحياة، من بينها القدرة على التنقل، خاصة خارج البلاد.

وأوقفت الحرب الدائرة في هذا البلد، حركة سفر المواطنين خارج البلاد، مما عطل على الكثيرين دراستهم أو علاجهم وحتى الالتحاق بأعمالهم لمن يعملون في الخارج.

وعقب الإعلان عن إعادة فتح مكتب جوازات السفر في بورتسودان ينتظر مئات السودانيين أيامًا طويلة أمام المكتب، بهدف إنجاز معاملاتهم، حيث يصل المواطنون إلى المكتب منذ ساعات الصباح الأولى وينتظرون تحت أشعة الشمس ساعات طويلة.