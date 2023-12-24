سعيّد عقب الإدلاء بصوته في أول انتخابات للمجالس المحلية: مستمرون في تطهير تونس

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، أنه سيعمل على تطهير الدولة ممن عبثوا بها عقودًا وعقودًا.

وقال سعيد في كلمة له عقب الإدلاء بصوته، في أول انتخابات للمجالس المحلية: إن تونس "تعيش يومًا تاريخيًا"، وهي التي تمهد لتشكيل "المجلس الوطني للجهات والأقاليم" وفقًا للدستور الذي أقر ضمن ما يُعرف بمسار 25 يوليو، وفقًا لإذاعة "موازييك إف إم" التونسية.

وأكد سعيّد أن ''تونس ليست دولة جهوية كما يزعم البعض، تونس دولة موحدة وستبقى كذلك، لكن الاختيارات الكبرى عن طريق القوانين ستكون من اقتراح من صنعوا الانفجار الثوري، وستكون هذه الخيارات تعبيرًا عن إرادتهم، وسنواصل بناء كل مؤسسات الدولة في القريب العاجل، وسنعمل على تطهير الدولة ممن عبثوا بها عقودًا وعقودًا".