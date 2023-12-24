تونس.. "اتحاد الشغل" يدعو إلى مصالحة وطنية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى مصالحة وطنية حقيقية لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أشهر.

وهذه أول مرة يدعو فيها الاتحاد إلى مصالحة وطنية بدلاً من حوار كان طالب به في وقت سابق بين المعارضة والسلطة السياسية.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إن "الوضع العام بالبلاد يتطلب الدفاع عن المبادئ والحريات النقابية والعامة وعن حقوق النقابيين"، مشيرا إلى أنه "ليس لديه خلاف شخصي مع السلطة الحالية" في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد.