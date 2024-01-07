تحذيرات إسرائيلية تدفع منظمة طبية دولية للانسحاب من مستشفى وسط غزة

وأوضح المصدر الطبي، أن "المستشفى لم يتلقّ أي تهديدات من الجيش الإسرائيلي بشأن إخلائه كما حدث مع مستشفيات غزة وشمالها"، لافتاً إلى أنه وحتى اللحظة يسير العمل بشكل جيد داخل المستشفى ولم يتعرض لأي استهداف إسرائيلي.

وأضاف: "عادة ما ينذر الجيش الإسرائيلي المستشفى المستهدف بضرورة إخلائه قبل أي عملية عسكرية، وإدارة المستشفى لم تتلقّ أي إنذار إسرائيلي بهذا الشأن، باستثناء التحذيرات التي تلقتها منظمة أطباء بلا حدود".

ولفت المصدر، إلى أن "خروج بعض المرضى والسكان إلى مدينة رفح جنوب القطاع يأتي خوفاً من أي قصف محتمل، وليس في إطار تهديدات تعرض لها المستشفى"، لافتاً إلى أن الوضع الحالي مستقر باستثناء سماع دوي انفجارات واشتباكات بالمنطقة الوسطى.