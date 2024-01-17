وول ستريت: الحرب في غزة تدخل مرحلتها الأكثر تعقيدا

رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في تقرير لها الأربعاء، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دخلت مرحلة جديدة هي الأكثر تعقيدا، حيث يسعى من خلالها الجيش الإسرائيلي إلى السيطرة على "متاهة واسعة" من الأنفاق الموجودة تحت مدينة خان يونس، في ظل احتشاد اللاجئين في الجنوب وتزايد الغضب الدولي بشأن عدد القتلى.

ورأت الصحيفة، أن السيطرة على مدينة خان يونس، أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة تعتبر التحدي الأكثر تعقيدًا الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي حتى الآن، والتي أوكلت إلى فرقة المظليين 98.

ويهدف الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يستكشف متاهة الأنفاق تحت المدينة إلى تطويق مقاتلي حماس الذين بنوها، والمناورة فوق وتحت الأرض لطرد مقاتلي حماس، بحسب الصحيفة.