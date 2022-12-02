جندي إسرائيلي يعدم شابًا فلسطينيًا رفض الاعتقال في حوارة
أقدم جندي إسرائيلي، اليوم الجمعة، على إعدام شاب فلسطيني بإطلاق النار عليه من مسافة صفر، قرب حاجز عسكري في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "هيئة الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطن، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، في حوارة جنوب نابلس".
ووثق فلسطينيون الواقعة بمقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر جندي إسرائيلي وهو يحاول اعتقال الشاب الفلسطيني الذي رفض الخضوع له ليطلق النار عليه بشكل مباشر.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي منع المواطنين والإسعاف من الاقتراب من الشاب لتقديم الإسعافات له، قبل احتجاز جثمانه.
في ذات الإطار، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 11 مصابا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حوارة جنوب نابلس.
وأشارت إلى أن من بين الإصابات واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، إلى جانب 10 إصابات اختناق بالغاز.
وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ نشاط ميداني في مدينة نابلس ضد مجموعة "عرين الأسود" التي تنشط في المدينة، مشيرة إلى اعتقال أحد عناصر المجموعة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "قوات الجيش الإسرائيلي نفذت نشاطا عسكريا في نابلس، عبر وحدة من المستعربين، وتمكنت من اعتقال أحد عناصر "عرين الأسود" وسط تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.
ووجه الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة عدة ضربات ضد عناصر "عرين الأسود" أسفرت عن استشهاد عدد منهم في مناطق بالضفة الغربية.