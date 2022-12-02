جندي إسرائيلي يعدم شابًا فلسطينيًا رفض الاعتقال في حوارة

أقدم جندي إسرائيلي، اليوم الجمعة، على إعدام شاب فلسطيني بإطلاق النار عليه من مسافة صفر، قرب حاجز عسكري في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "هيئة الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطن، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، في حوارة جنوب نابلس".

ووثق فلسطينيون الواقعة بمقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر جندي إسرائيلي وهو يحاول اعتقال الشاب الفلسطيني الذي رفض الخضوع له ليطلق النار عليه بشكل مباشر.