جامعة أمريكية تقمع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين (صور)

اعتقلت الشرطة، الخميس، أستاذتين جامعيتين على الأقل، خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة إيموري بولاية جورجيا الأمريكية، بحسب شبكة (CNN) الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن طاقمها الذي شهد وصور الحادثة أن الشرطة اعتقلت أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري كارولين فوهلين ورئيسة قسم الفلسفة بالكلية، نويل مكافي، في حدث جديد تشهده الجامعات الأمريكية بسبب الحرب على غزة بعد جامعة كولومبيا في نيويورك.

وعبرت البروفيسور فولين عن قلقها حول استخدام القوة من قبل الشرطة ضد طلاب إيموري، وقالت: "لقد جئت إلى هنا ورأيت رجلاً ضخمًا يلقي أحد طلابنا على الأرض ويضغط على رقبته ويحتمل أن يخنقه مما يتسبب في إصابة تهدد حياته".