جامعة أمريكية تقمع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين (صور)
اعتقلت الشرطة، الخميس، أستاذتين جامعيتين على الأقل، خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة إيموري بولاية جورجيا الأمريكية، بحسب شبكة (CNN) الأمريكية.
ونقلت الشبكة عن طاقمها الذي شهد وصور الحادثة أن الشرطة اعتقلت أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري كارولين فوهلين ورئيسة قسم الفلسفة بالكلية، نويل مكافي، في حدث جديد تشهده الجامعات الأمريكية بسبب الحرب على غزة بعد جامعة كولومبيا في نيويورك.
وعبرت البروفيسور فولين عن قلقها حول استخدام القوة من قبل الشرطة ضد طلاب إيموري، وقالت: "لقد جئت إلى هنا ورأيت رجلاً ضخمًا يلقي أحد طلابنا على الأرض ويضغط على رقبته ويحتمل أن يخنقه مما يتسبب في إصابة تهدد حياته".
وأضافت أن ذلك دفعها لضرب الرجل على رأسه، قبل أن تتعرض للاعتقال.
ونقلت الشبكة عن أستاذة أخرى في إيموري، تدعى باميلا سكالي، قولها إن "الاحتجاج لم يكن عنيفا قبل أن تصل الشرطة التي استخدمت رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع".
وكانت الجامعة قالت إن "عشرات من المتظاهرين اقتحموا حرم جامعة إيموري في وقت مبكر من صباح الخميس وأقاموا خيامًا في المربع".
وقالت مجموعة متحالفة مع المتظاهرين إن "دورية شرطة ولاية جورجيا وإدارة شرطة أتلانتا وإدارة شرطة إيموري جميعهم يتحملون المسؤولية عن هذا العمل الإرهابي العلني"، مشيرة أن المحتجين كانوا "من أجل التضامن مع فلسطين" و"أوقفوا COP City".
و"Cop City" هي إشارة إلى مركز التدريب على السلامة العامة في أتلانتا قيد الإنشاء حاليًا والذي أثار العديد من حوادث الاحتجاج السابقة.