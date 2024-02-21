وفاة ضابط يمني متقاعد في القاهرة
قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، إن ضابطًا يمنيًا متقاعدًا، توفي أثناء احتجازه في مركز للشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة، فجر أمس الإثنين.
وأضافت المصادر التي تعمل في السفارة اليمنية لـ"إرم نيوز" أن العميد السابق في جهاز الأمن السياسي اليمني، علي حسن عبدالرحمن الشرفي، توفي إثر نوبة قلبية ألمّت به، خلال احتجازه في مركز شرطة شبرا مصر، شمال القاهرة.
وتابعت طالبة عدم الكشف عن هويتها، بأن الشرفي، في العقد السابع من عمره، كان موقوفًا منذ 10 أيام، من قبل جهاز أمن شرطة شبرا في مصر، بتهمة الاتجار بالعملة.
في الوقت نفسه، تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المحلية، مذكرة صادرة، بتاريخ يوم أمس الإثنين، باسم القنصل اليمني في القاهرة علي محمد العطافي، موجهة إلى رئيس نيابة شبرا، تطالب بتوجيه الجهات المختصة لمعرفة أسباب الوفاة.
وتأتي وفاة الشرفي بعد أيام من مقتل مدير دائرة التصنيع في وزارة الدفاع اليمنية اللواء حسن العبيدي، في مصر.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، إن قتلة العبيدي أقدموا على جريمتهم بدافع السرقة.