وفاة ضابط يمني متقاعد في القاهرة

قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، إن ضابطًا يمنيًا متقاعدًا، توفي أثناء احتجازه في مركز للشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة، فجر أمس الإثنين.

وأضافت المصادر التي تعمل في السفارة اليمنية لـ"إرم نيوز" أن العميد السابق في جهاز الأمن السياسي اليمني، علي حسن عبدالرحمن الشرفي، توفي إثر نوبة قلبية ألمّت به، خلال احتجازه في مركز شرطة شبرا مصر، شمال القاهرة.