الأمن المصري يضبط قتلة اللواء اليمني حسن العبيدي

وأعلنت الداخلية المصرية، في بيان على حسابها بموقع (إكس) أن أجهزتها وتحرياتها تمكنت من ضبط 4 متهمين، قالت إنهم أقروا بارتكاب الجريمة، بعد أن تعرّف اثنان منهم على المجني عليه، واتفقوا على سرقته بمساعدة الآخرين.

وقالت الوزارة: "استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء الجمعة 16 فبراير/شباط الجاري، وقاما بدسّ أقراص منوّمة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكن الاثنان الآخران من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم فاعتدوا عليه وكبلوه وأسقطوه أرضًا ما أدى لوفاته".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

وأشارت الوزارة إلى أنها ضبطت الأسلحة المستخدمة في الجريمة، والمسروقات، والسيارة المستأجرة.