الحكومة الفلسطينية ترفض "الممر المائي" المقترح من قبرص إلى غزة

رفضت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، مقترح الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة، الذي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وقبرص مؤخراً، ولفتت إلى أن "الإصرار على الممر يعزز شكوكنا إزاء أهدافه".

وقالت الحكومة في اجتماعها برئاسة محمد اشتية إن هذا الممر جاء تحت شعار نقل المساعدات إلى قطاع غزة لكنه "يحمل مخاطر على سكان القطاع".