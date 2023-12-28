الحكومة الفلسطينية ترفض "الممر المائي" المقترح من قبرص إلى غزة
رفضت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، مقترح الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة، الذي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وقبرص مؤخراً، ولفتت إلى أن "الإصرار على الممر يعزز شكوكنا إزاء أهدافه".
وقالت الحكومة في اجتماعها برئاسة محمد اشتية إن هذا الممر جاء تحت شعار نقل المساعدات إلى قطاع غزة لكنه "يحمل مخاطر على سكان القطاع".
وطالبت الحكومة الفلسطينية بإدخال المساعدات عبر المعابر الخمس التي تصل الضفة الغربية بقطاع غزة وليس عبر ممرات "تحمل يافطة إنسانية للتغطية على تمرير مخططات تتساوق مع أهداف حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في القطاع".
وووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تم تكليف وزير الخارجية رياض المالكي للتواصل مع الحكومة القبرصية لإبلاغها برفض هذا الممر المائي.