بعد الترسيم البحري .. الموفد الأمريكي في لبنان لطرح التفاوض على الحدود البرية

وصل آموس هوكستين كبير مستشاري الإدارة الأمريكية لشؤون أمن الطاقة العالمي إلى لبنان، اليوم الأربعاء، لطرح تسوية تتعلق باتفاق الحدود مع إسرائيل.

وقالت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان مقتضب: "يزور كبير مستشاري الرئيس بايدن آموس هوكستين لبنان، من 30 إلى 31 أغسطس/آب، لمتابعة اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي جرى التوصل اليه في تشرين الأول 2022".

وأضاف البيان: "سيبحث كبير المستشارين هوكستين أيضًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والإقليمية".

وكشفت مصادر مطلعة لـ "إرم نيوز" أن الزيارة هدفت لطرح تسوية تتعلق بالحدود البرية، بين لبنان وإسرائيل "بما يساهم بلجم التوتر على جانبي الحدود".

ولفتت ذات المصادر إلى أن الزيارة تناولت اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي جرى التوصل إليه، في تشرين الأول/أكتوبر 2022، والتباحث مع المسؤولين اللبنانيين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكشفت أن من أهدافها "مواكبة بدء أعمال التنقيب عن الغاز في "البلوك رقم 9"، لا سيما أن هوكستين عمل على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والذي أفضى إلى أعمال التنقيب".

من جانبه، قال المحلل السياسي علي حمادة لـ "إرم نيوز" إن "هوكستين يزور لبنان ليستطلع من القوى السياسية إمكانية إطلاق مفاوضات حول الحدود البرية".

وأضاف أنه "ليس هناك جدول أعمال محدد بهذا الخصوص، وإنما محاولة لأخذ ضوء أخضر لإطلاق هذه العملية".

والتقى هوكستين خلال الزيارة عددًا من المسؤولين اللبنانيين، منهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض.