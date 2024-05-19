شهادة مروعة لمسن فلسطيني يروي كيف عذبه الجيش الإسرائيلي

وأوضح العجلة، لـ"إرم نيوز"، أن "جنودًا إسرائيليين اعتقلوه وقيدوا يديه وعَصَبوا عينيه، ثم أقدموا على إطلاق الرصاص نحوه، ما أدى لإصابته بجروح متوسطة في منطقة الحوض والفخذ"، مبينًا أن الجيش تعمَّد إصابته بشكل مباشر وهو أعزل وبعد اعتقاله.

وأضاف: "بعد ذلك قاموا بتعذيبي بشكل وحشي وألقوني في أحد الجيبات العسكرية التابعة لهم ونقلوني إلى موقع عسكري قريب من المكان، محاط بأحجار أسمنتية كبيرة للغاية"، لافتًا إلى أنه حرم خلال فترة اعتقاله القصيرة من العلاج والطعام ولم يُسمح له بشرب الماء.

وتابع: "تعرضت لمعاملة سيئة للغاية وتعمد الجيش الإسرائيلي تركي أنزف، ولم يقدّم لي حتى الإسعافات الأولية. كما إنني تعرضت لتحقيق قاس، ولم يُراعوا كبر سني"، مشيرًا إلى أنه وبعد يوم واحد تمَّ إلقاؤه على جوانب أحد الطرقات.