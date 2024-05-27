قناة عبرية: جنود مصريون يطلقون النار على قوة إسرائيلية في معبر رفح

قالت القناة 13 الإسرائيلية مساء اليوم، إنه سُجِّل حادث غير عادي في الجانب الفلسطيني في معبر رفح، حيث أطلق جنود مصريون النار على قوة إسرائيلية توجَد داخل المعبر.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي إصابات نتيجة الحادث.

وبينت القناة العبرية، أن هذا الحادث غير العادي، الذي قد يفاقم التوتر القائم بين تل أبيب والقاهرة، يأتي على خلفية الانتقادات الحادة التي وُجهت في الساعات الأخيرة إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي في المدينة الجنوبية بقطاع غزة بعد غارة استهدفت مخيما للنازحين أسفرت عن مقتل أكثر من 40 فلسطينيا صباح اليوم.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن أن الجيش الإسرائيلي رد على إطلاق النار من الجانب المصري، بإطلاق رصاصات تحذيرية.

من جهتها، سحبت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، جميع الأخبار المتعلقة بالحادثة، في مؤشر على مسعى إسرائيلي للتهدئة مع الجانب المصري.