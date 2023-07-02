مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات الأقصى
يواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحاماتهم للحرم القدسي الشريف وباحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا باستثناء الجمعة والسبت.
واقتحم اليوم الأحد مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة المخصص للسياحة الأجنبية، بحجة السياحة.
وتجول المستوطنون في باحات الأقصى على شكل مجموعات ومارسوا طقوسا دينية يهودية، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وتحذر القوى الوطنية والدينية المقدسية من استمرار اقتحامات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين وممارستهم طقوسا استفزازية بباحات الأقصى أمام مرأى المصلين والزوار.
واعتبرت أن هذه الممارسات والاقتحامات هي تمهيد لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، الذي ترفضه كافة القوى الدينية والوطنية المقدسية، مؤكدة أن الحرم القدسي الشريف، بمساجده وباحاته، البالغة مساحته 144 دونما مكان مقدس وخاص للمسلمين فقط.