مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات الأقصى‎

وتحذر القوى الوطنية والدينية المقدسية من استمرار اقتحامات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين وممارستهم طقوسا استفزازية بباحات الأقصى أمام مرأى المصلين والزوار.

واعتبرت أن هذه الممارسات والاقتحامات هي تمهيد لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، الذي ترفضه كافة القوى الدينية والوطنية المقدسية، مؤكدة أن الحرم القدسي الشريف، بمساجده وباحاته، البالغة مساحته 144 دونما مكان مقدس وخاص للمسلمين فقط.