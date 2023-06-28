وزير الدفاع الإسرائيلي: من الصعب التصدي لهجمات المستوطنين
اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء، أن "من الصعب" وقف هجمات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين بمناطق الضفة الغربية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وردًّا على سؤال من المعارضة في الكنيست، أدان غالانت الاضطرابات ووصفها بأنها "ظاهرة اجتماعية خطيرة يتعين علينا التصدي لها". ووصف الجناة بأنهم "مجموعة صغيرة".
وقال إن القوات الإسرائيلية وجدت صعوبة في "توزيع انتباهها" بين هذا وبين النشطاء الفلسطينيين.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي "هناك 500 قرية فلسطينية بعضها بحجم بلدة. وهناك عشرات الآلاف من السكان (الفلسطينيين). ولا يمكن حماية كل منهم دفعة واحدة".
ومضى يقول، إن منع الإسرائيليين صعب "لأنك لا تستخدم المراقبة أو تنفيذ عمليات (عسكرية) عنيفة ضدهم"، وهو اعتراف واضح بأن التهديدات الفلسطينية عوملت بشكل مختلف.
وقال غالانت، إن عددًا من المشتبه بضلوعهم في إثارة الشغب وضعوا رهن "الاعتقال الإداري" أو احتجزوا دون توجيه اتهامات إليهم.
وقال مسؤول آخر، إن عدد هؤلاء المحتجزين أربعة. وقالت الشرطة، إنه تم القبض على 12 شخصًا أثناء أعمال التخريب.
وتصف وزارة الخارجية الفلسطينية هجمات المستوطنين بأنها "إرهاب ترعاه الدولة".
وبعد هجوم نفذته حركة حماس الأسبوع الماضي، بالقرب من مستوطنة وأسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين، انخرط المستوطنون الإسرائيليون في موجة من التخريب وإشعال الحرائق.
وشارك المئات في أعمال الشغب من بينهم رجال مقنعون ومسلحون، واثنان منهم على الأقل كانا جنديين خارج الخدمة، حسبما يشتبه مسؤولون إسرائيليون.