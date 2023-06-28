وزير الدفاع الإسرائيلي: من الصعب التصدي لهجمات المستوطنين

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء، أن "من الصعب" وقف هجمات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين بمناطق الضفة الغربية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وردًّا على سؤال من المعارضة في الكنيست، أدان غالانت الاضطرابات ووصفها بأنها "ظاهرة اجتماعية خطيرة يتعين علينا التصدي لها". ووصف الجناة بأنهم "مجموعة صغيرة".

وقال إن القوات الإسرائيلية وجدت صعوبة في "توزيع انتباهها" بين هذا وبين النشطاء الفلسطينيين.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي "هناك 500 قرية فلسطينية بعضها بحجم بلدة. وهناك عشرات الآلاف من السكان (الفلسطينيين). ولا يمكن حماية كل منهم دفعة واحدة".