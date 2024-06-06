بعد شهر من اجتياحه.. سيناريوهات إدارة معبر رفح "غير واضحة"

يبقى الجانب الفلسطيني من معبر رفح بلا سيناريو واضح لإدارته، بعد نحو شهر من اجتياح الجيش الإسرائيلي له، بالتزامن مع إعادة احتلال كامل لمحور فيلادلفيا على الشريط الحدودي مع مصر، والبدء ببناء منطقة عازلة في عمق مدينة رفح.

ووفق التقارير الإسرائيلية، يرفض مجلس الحرب الإسرائيلي رفضًا قاطعًا عودة حركة حماس لإدارة المعبر الحدودي وكذلك يرفض عودة السلطة الفلسطينية لاستلام الإدارة بحسب ما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة صحفية.

الخبير في الشأن السياسي الدولي الدكتور رائد نجم، قال إن نتنياهو يعد أن سيطرته على معبر رفح البري هي إحدى أبرز الأوراق التي بات يضغط بها تجاه حركة حماس سواء أكان عسكريًّا على الأرض أم سياسيًّا في جولات المفاوضات.

وأضاف نجم لـ"إرم نيوز"، أن المعبر يشكل أحد رموز السيادة بالنسبة لحكم حركة حماس، وهو ما يفسر الإصرار على عودة معبر رفح لإدارته السابقة، ومن ثم التوافق على وضع ترتيب معين بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.

وتابع: "تقوم الولايات المتحدة بزيادة الضغط على إسرائيل من أجل القبول بإعادة تسليم المعبر للسلطة الفلسطينية ولكن مع الرفض التام، جرى التوصل إلى حل وهو الانسحاب من المعبر وتسليمه إلى جهة فلسطينية ليس لها أي علاقة في حركة حماس أو الجماعات المسلحة وكذلك بالنسبة للسلطة الفلسطينية".