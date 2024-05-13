اعتقال "العقرب" أكبر مهرب دولي للبشر شمال العراق

أحمد عبد

ألقت قوات الأمن التابعة لإقليم كردستان العراق القبض على الملقب بـ"العقرب"، وهو أكبر مهرب للبشر، وفق مذكرة قبض دولية صادرة من الإنتربول، شمال العراق.

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات في شرطة السليمانية، سركوت أحمد، لـ"إرم نيوز"، إن "قوة من الأسايش (أمن كردستان)، ألقت القبض على المتهم (ب.ك.م) الملقب بـ"العقرب" في مدينة السليمانية".

وأضاف أن "العملية تمت بعد متابعة استمرت أسابيع، بعدما وردت معلومات استخباراتية تفيد بعودته من أوروبا إلى العراق"، مشيراً إلى أن "المتهم صدرت بحقه مذكرة اعتقال من الإنتربول وبناءً على طلبها تمت العملية".

ويعد "العقرب"، واسمه الحقيقي برزان مجيد، من أكبر مهربي البشر من تركيا إلى أوروبا وفي داخل أوروبا أيضاً، وتشير تقارير استخبارية إلى أن "العقرب" شارك في تهريب نحو 10 آلاف شخص نحو أوروبا.

وتمت عملية إلقاء القبض على "العقرب" بعد استحصال موافقة القاضي المختص في السليمانية، وفق المادة 5 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.

وعام 2006 تمكن مجيد من عبور الحدود من تركيا نحو أوروبا ليستقر في المملكة المتحدة التي مكث فيها حتى عام 2015، وسُجن فيها مرات بتهم عديدة، فيما يقضي شقيقه الأكبر عقوبة السجن في بلجيكا بتهمة التهريب.