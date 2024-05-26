مقتل 20 مسلحا بعملية أمنية شمال شرقي الصومال

قتل 20 مسلحًا من حركة الشباب الصومالية، اليوم الأحد، إثر عملية أمنية مع الشركاء الدوليين بولاية بلاد بنط في شمال شرقي البلاد.

وأفاد التلفزيون الصومالي أن من بين القتلى 3 قياديين في الحركة، مبينًا أن العملية الأمنية المشتركة استهدفت عناصر الحركة الذين تجمعوا بمنطقة جبال علمدو.

وتنفذ حركة الشباب أعمال عنف في الصومال منذ ما يقرب من 20 عامًا، وتشن هجماتها على أهداف مدنية وعسكرية.

وتريد الحركة الإطاحة بالحكومة الاتحادية وإقامة حكم خاص بها يعتمد على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.